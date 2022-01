Mirjam Sterk zat van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer. Ze was ondermeer woordvoerder sociale zekerheid, integratie en immigratie en vice-fractievoorzitter. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze maatschappelijk actief. Zo maakte zij onder andere programma's voor de IKON en was ze ambassadeur voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid. In 2016 werd ze directeur van MEE.NL, een landelijke coöperatie van organisaties die mensen met een beperking ondersteunen.