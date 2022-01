Utrechtse kinderpornoverzamelaar onder toezicht, rechter vindt 'foute vrienden-verhaal' ongeloofwaardig

UTRECHT - Een 38-jarige Utrechter is veroordeeld voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De verstandelijk beperkte man is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar. Hoewel een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, hoeft de man niet de cel in omdat hij al in voorlopige hechtenis heeft gezeten.