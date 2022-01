Op het moment dat Mitch vanuit de paardentrailer zijn intrek in zijn nieuwe verblijf doet gaan bij de huidige bewoners in de paddock meteen de oren spits naar voren. ''Dat wordt even wennen. Mitch is een paard met behoorlijk wat karakter en hij moet nog leren wat in deze kudde de rangorde is.'' Beheerder Muller denkt dat het allemaal goed zal komen: ''Het duurt altijd een paar dagen, maar ik denk dat hij zich hier snel thuis zal voelen.''