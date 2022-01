"Geboorde putten zijn onze secundaire bron voor bluswater, maar daar stellen we wel eisen aan. Het moet een minimale opbrengst per uur hebben. En ze moeten goed bereikbaar zijn", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Een groot voordeel van geboorde putten is dat ze niet bevriezen. Dat geldt niet voor open water. En daarom is dat voor de brandweer pas een tertiaire of derde bron. "Dat gebruiken we eigenlijk pas in een later stadium bij een brand. Bijvoorbeeld als het een hele grote brand is."