Artsen geven tegengeluid: kinderhartchirurgie concentreren is goed voor patiëntjes

Als een ziekenhuis operaties vaker uitvoert, is dat goed voor de kwaliteit, zo is de gedachte. Over het besluit is veel ophef ontstaan. De ziekenhuizen die moeten stoppen vinden het 'oneerlijk' en vinden het achteruitgang voor hun patiënten. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer toonde zich vooral kritisch over het staken van dit soort operaties in Groningen, onder meer vanwege de afstand die patiëntjes en hun ouders hierdoor moeten afleggen. Volgens de artsen willen ouders echter de beste zorg voor hun kind en zijn ze "graag bereid daarvoor te reizen".