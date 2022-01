Tientallen antifascisten protesteren in centrum Utrecht

Er waren vanavond op meer plekken demonstraties. In de Amersfoortse wijk Soesterkwartier, in Woerden en in Mijdrecht kwamen mensen samen om te protesteren tegen de in hun ogen onterechte coronamaatregelen. De actievoerders droegen spandoeken met teksten als 'Covid-vaccin = vergif' en 'Blijf van onze kinderen af, ze zijn geen experiment'. Voor zover bekend verliep de protesten in Amersfoort, Woerden en Mijdrecht zonder problemen.