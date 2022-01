En daar zit ook meteen de angel. In Soesterberg wonen ongeveer zevenduizend mensen en een deel van haar inwoners, die wel voor opvang is, ziet een eventuele komst van zevenhonderd asielzoekers niet zitten. "Dat zou betekenen dat een op de tien Soesterbergers asielzoeker is. Dat is teveel", schetste een insprekende inwoner van Soesterberg. "Laten we dat in godsnaam naar rato doen", stelde een ander.