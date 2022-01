Maarssense advocatenneef van Ridouan T. blijft in cel: 'Hij wist van ontsnappingsplan en dacht actief mee'

De 38-jarige T. heeft volgens het OM zijn positie als advocaat misbruikt door als boodschapper te fungeren tussen Ridouan T. en diens criminele aanhang. T. zit sinds december 2019 in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, nadat hij in Dubai was gearresteerd als hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waar ook moorden in Utrecht en IJsselstein onder vallen.