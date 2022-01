OM: Maarssense advocatenneef van Ridouan T. wist van ontspanningsplan en dacht actief mee

T. zit sinds december 2019 in voorarrest in de EBI, nadat hij in Dubai was gearresteerd als hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waar ook moorden in Utrecht en IJsselstein onder vallen. Zijn neef Youssef bezocht hem vorig jaar jaar met grote regelmaat, in zijn hoedanigheid als advocaat. Vanaf augustus nam justitie de communicatie tussen de twee op tijdens de bezoeken. Zij bleken volgens het OM op geraffineerde manier te communiceren over gewelddadige ontsnappingsplannen, over grootschalige drugshandel en over het witwassen van daarmee verdiend fortuin.