De liedjes gingen heel vaak over de Dom en de Utrechtse wijken."Ton: "We zongen over de Catharijnesingel, een racebaan, over Hoog Catharijne." Maar ze brachten ook protestliedjes met titels als 'Neutronenbomlied', tegen de neutronenbom en de kruisraketten en 'Leve de huisjesmelker' over de woningnood en de krakers, en ook over werkomstandigheden. Ronald: "Het ging over dingen waarbij mensen in de knel kwamen." Zanger Ton van Vlijmen: "Wij vonden het leuk om acties op een muzikale manier te ondersteunen. Dingen die niet klopten, daar zongen we het liefst over. En als we zongen liep iedereen mee te zingen en dan liep je ook lekkerder."