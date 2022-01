Jeroen Caré, bewoner in IJsselstein is opgelucht: "We hebben nu wel wat we willen. Namelijk dat er meer tijd genomen wordt om naar de bouwplannen te kijken." Toch blijft het voor de bewoners nog wel spannend: "Het lijkt alsof we nu op de goede weg zijn en dat onze bezorgde reacties effect hebben. Maar we blijven er bovenop zitten want we zijn heel benieuwd wat nu de vervolgstappen zijn."