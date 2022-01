Je huisdier laten behandelen voor kanker is weliswaar vaak behoorlijk succesvol, het is ook best prijzig. De Duitse Simone is samen met haar Nederlandse ex-man eigenaar van de al wat oudere Australian Ridgeback Jacks. Jacks heeft een hersentumor. Simone: "Mijn ex ontdekte het omdat Jacks plots epileptische aanvallen kreeg, och, zo verdrietig." Simone en haar ex-man hebben getwijfeld over behandelen, maar niet vanwege de aanzienlijke kosten - enkele duizenden euro's. "We waren bang dat het te zwaar zou zijn. Iedere bestraling gaat onder een roesje. Maar tot nu, lijkt het heel goed te gaan en kunnen we Jacks een mooi leven geven!"