De wethouder maakte bekend dat één organisatie een financieel beroep gedaan heeft op de gemeente vanwege de zelftests en mondkapjes. Voor dit soort situaties is er een corona-meerkosten-regeling, ingesteld door het Rijk. Indien zorgaanbieders meerkosten maken in verband met corona, dan kunnen ze die bij de gemeente declareren, zegt Eerenberg. Die regeling is echter voor 2021, maar de wethouder is bezig om die te verlengen voor dit jaar.