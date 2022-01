De twee slachtoffers staan tijdens de rit doodsangsten uit, maar het lukt ze nog wel berichten te versturen. Als een broer de auto op het spoor komt, gaan de belagers er met de spullen vandoor. Alleen de telefoons worden teruggeven. De drankbezorger is aanvankelijk zo bang dat hij geen aangifte durft te doen, omdat zij weten waar hij woont. Zijn vriend doet dat wel. Via een wederzijdse kennis krijgt hij zijn jas terug, waar een gat in is gestoken.