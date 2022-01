De wachtgeldregeling komt erop neer dat een oud-wethouder tot twee jaar na het aftreden nog 70%-80% van het salaris krijgt. In het geval van een wethouder in Utrecht kan dat bedrag oplopen tot ongeveer 200.000 euro in die twee jaar. Met het salaris erbij zou dat kunnen betekenen dat Utrecht aan deze wethouder in totaal een kwart miljoen euro kwijt is, mits Streefland gebruik maakt van de wachtgeldregeling.