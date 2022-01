De Leerdamse Rien staat net als 'concullega' Peter Tap in de finale van de Grote Grillworsttest. Allebei niet voor de eerste keer, trouwens. "En dat is niet zo gek", zegt Rien. "In onze streek staan we bekend om die worst. Waar ze in Brabant aan de lopende band worstenbroodjes eten, gaan er in Vijfheerenlanden kílo's grillworsten doorheen. Mensen staan er bij ons daadwerkelijk voor in de rij."