Het UMC Utrecht is niet het enige ziekenhuis dat niet mee versoepelt. Ook in het Radboudumc in Nijmegen blijven de oude regels van kracht. Het Maastricht UMC vraagt patiënten "bij voorkeur" een nieuwe afspraak te maken na contact met een positief geteste huisgenoot, of een huisgenoot met klachten. De arts bepaalt daar of de afspraak zonder problemen kan wachten.