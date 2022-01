Wethouder Van Hooijdonk: 'Nooit een uitspraak gedaan over windmolens in Rijnenburg van maximaal 235 meter'

De VVD is altijd al tegen de windmolens, de partij wil een grote hoeveelheid zonnepanelen in combinatie met woningbouw. En dus pleitte VVD-raadslid Gertjan te Hoonte er nog maar eens voor om het hele project stil te leggen en in zetten op woningbouw. Dat leidde tot een opvallende flirt van D66, fractievoorzitter Maarten Koning nodigde de VVD uit om na de verkiezingen samen op te trekken om woningbouw in Rijnenburg mogelijk te maken. "Ik denk dat we met een integrale blik moeten kijken naar die hele polder", zei Koning in het debat tegen de VVD. "U kent ook ons standpunt over woningbouw op den duur in dit gebied. Laten we daar dan samen, wellicht lukt dat na 16 maart, de handschoen oppakken."