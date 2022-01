Burgemeester Veenendaal: 'Openbaar maken onderzoek moskeeën zorgt eerder voor onrust dan vertrouwen'

VEENENDAAL - Een onthulling in NRC afgelopen oktober heeft het vertrouwen tussen de islamitische gemeenschap en de gemeente Veenendaal flink geschaad. Een commercieel bureau bleek in het geheim onderzoek te hebben gedaan in moskeeën. Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de vraag of het onderzoeksrapport openbaar gemaakt moet worden. Burgemeester Gert-Jan Kats ziet daar niet veel in.