De bomen komen van het gebied Over de Laak, waar ze in 2017 met 145 andere bomen en struiken op Boomfeestdag zijn geplant door leerlingen van de OBS Atlantis. Dat bosje was indertijd een schenking van het Nederlandse Rode Kruis aan de gemeente. De radioactie Serious Request had er een jaar eerder geld voor ingezameld. Het overige groen gaat binnenkort naar de definitieve bestemming in het voedselbos op Tuinpark Laakzijde in Hooglanderveen.