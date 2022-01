In de ogen van het OM leidde R. (51) een criminele organisatie die ongekend is in Nederland wat betreft de manier waarop de dood op bestelling plaatsvond. In minder dan acht maanden tijd werden vijf mensen door een moordeskader gedood en werden voorbereidingen getroffen om nog een tiental anderen te vermoorden. "In opdracht", aldus het OM. "Voor geld. Met een simpel chatberichtje op een PGP-telefoon werd beslist over leven en dood."