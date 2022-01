Klap van de molen? Nee, maar Peter uit Woerden wil er wel elke dag een bezoeken

"In de boerderij achter de molen zaten mensen ondergedoken. Aan de stand van de wieken konden ze zien of er gevaar op de loer lag. Een dokter uit Tienhoven waarschuwde de molenaar, die vervolgens de wieken draaide waardoor de onderduikers wisten dat ze het riet in moesten duiken. Als het gevaar geweken was, draaide de molenaar de wieken weer terug."