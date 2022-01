Woerden en Oudewater wisselen boa's uit met 15 andere gemeenten in de regio

De samenwerking waarbij boa's worden uitgeleend is in 2016 begonnen met een pilot. Deze pilot bleek succesvol, want een jaar later is de uitwisseling met enkele Utrechtse gemeenten gestart. Inmiddels werken vijftien verschillende gemeenten samen, waar Woerden en Oudewater aan mee gaan doen. Eerder was er een uitwisseling van boa's tussen Stichtse Vecht, de Bilt, Utrecht, Amersfoort, Lopik, Vijfheerenlanden, Nieuwegein, Montfoort, Houten, IJsselstein, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en de Ronde Venen.