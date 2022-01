De gemeente Utrecht wijst op de P&R Westraven en het feit dat Utrecht Centraal vlakbij is. "Het zou een prima oplossing zijn als er een overschot is aan leerkrachten, dan willen ze die moeite wel doen maar die luxe hebben we niet.", reageert Teune. En dat het openbaar vervoer goed is geregeld rondom de school, wil niet zeggen dat het ook goed is geregeld in de woonplaats van de leraren. "We hebben een collega die in Hagestein woont. Met de auto doet ze er twintig minuten over en met het openbaar vervoer ongeveer een uur. Als ze mazzel heeft."