CADIZ - In Zuid-Spanje is de 52-jarige drugshandelaar Ebrahim Buzhu uit Utrecht geliquideerd. De Utrechter is afgelopen zondag dood aangetroffen in een uitgebrande auto in Chiclana de la Frontera, een plaats bij havenstad Cádiz. Buzhu is geen onbekende uit het drugsmilieu, daar staat hij bekend als de aartsrivaal van Ridouan T.