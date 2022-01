De hulpdiensten waar massaal ter plaatse, onder meer omdat niet duidelijk was hoe het met de inzittenden van de auto ging. Alleen de bestuurder bleek in de auto te zitten. Hij is met behulp van de brandweer over de sloot geholpen en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet duidelijk.