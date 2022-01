Veerkrachtige Utrechtse cultuursector volop in de prijzen bij IJzeren Podiumdieren

UTRECHT - Utrecht is gisteren volop in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren. Dat zijn de jaarlijkse vakprijzen voor poppodia en popfestivals. Het festival Le Guess Who? ging met een award naar huis, net als TivoliVredenburg. Ook was er een onderscheiding voor directeur Jeroen Bartelse van TivoliVredenburg en Willem Westermann. Beiden hebben zich de afgelopen periode ingezet als crisismanager in coronatijd, onder meer voor de Taskforce culturele en creatieve sector.