Utrechtse boa's en agenten krijgen bezoek van nieuwe minister Dilan Yesilgöz

Burgemeester Dijksma sprak zich recent meerdere keren uit over de toenemende druk op agenten en boa's. Het aantal meldingen waar handhavers op af moeten, steeg de afgelopen jaren enorm. Door de coronamaatregelen is de druk nog verder toegenomen. Afgelopen week stuurde Dijksma samen met andere burgemeesters een brief aan het kabinet met de oproep het coronabeleid fundamenteel te herzien. De burgemeesters maken zich onder meer zorgen dat zij de landelijke regels moeten handhaven. "Een repressieve overheid komt tegenover haar eigen burgers te staan", schreven de burgemeesters.