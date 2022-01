Nog veel vragen na overlijden 'voddenboer' Peter Dhondt uit Breukelen: 'Waarom zou hem zoiets overkomen?

De politie roept getuigen op om zich te melden. "De politie heeft nog veel vragen. Wij zoeken extra informatie en getuigen die iets gehoord of gezien hebben of wellicht beschikken over (dashcam)camerabeelden. Was u donderdag 20 januari in de buurt van Klein Oud Aa in Breukelen en heeft u iets gezien wat met dood van het slachtoffer te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844."