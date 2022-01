"Het is dubbel", verzucht Marco Terlou van Grand Café Lebowski in Utrecht. "We zijn uiteraard blij dat we weer iets mogen gaan doen." Maar hoe blij precies is nog afhankelijk van de sluitingstijd die het kabinet oplegt. "Er wordt ook gespeculeerd dat we misschien tot 22.00 uur open mogen blijven. Daar zou ik goed mee kunnen leven. Maar 20.00 uur is voor ons als zaak die het moet hebben van de nacht wel echt te vroeg."