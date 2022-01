Jasper (15) heeft 22q11: een syndroom dat veel voorkomt, maar bijna niemand kent

Dat gevarieerde team van experts laat gelijk zien waarom het syndroom zo onbekend is: de symptomen van 22q11 zijn erg divers. Van hartafwijkingen tot scoliose en autisme tot schizofrenie: kinderen kunnen in meer of mindere mate last hebben van vele fysieke en mentale problemen. "Daarmee is het lastig te herkennen," zegt Houben.