Een beetje rebellie past de muzikanten van Dri3man wel. Het vrolijke drietal is de afgelopen jaren vaak flink chagrijnig geweest, aangezien er niet kon worden opgetreden. "We zijn murw zo langzamerhand", zegt pianist en vocalist Nick Bult. "De cultuursector heeft er nogal last van dat onze cultuurminister niet aanwezig is, want die was bezig met de aankoop van een schilderij."