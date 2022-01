Is het einde in zicht of blijven de prijzen nog verder stijgen? Volgens Lana Gerssen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars kan het nog alle kanten op. "Het is een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Er zijn een aantal zaken die goed aangepakt moeten worden", zegt ze. "Ik denk dat de hoofdzaak waar we mee te maken hebben is dat er toch te weinig woningen zijn. Als we er voor kunnen zorgen dat er mee woningen bijkomen, dan zal het wellicht wat gaan veranderen."