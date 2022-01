Oppositie kraakt draai: D66 wil binnen vijf jaar bouwen in Rijnenburg

De Utrechtse VVD zegt blij verrast te zijn met de draai van D66. "Fijn dat D66 nu ook vindt wat de VVD al jaren zegt", zegt VVD-lijsttrekker Marijn de Pagter. De VVD heeft in 2020 een voorstel ingediend om meer dan 20.000 woningen te bouwen in de polder Rijnenburg. D66 steunde dit voorstel toen niet. De Pagter: "Het is een goede ontwikkeling dat D66 er nu anders over denkt. De komende tijd moeten we de krachten bundelen voor alle mensen die een woning in Utrecht zoeken." In de plannen van D66 blijft er ruimte voor acht windmolens in het gebied. De Pagter ziet dat niet zitten: "De VVD is daar ook duidelijk over, we willen geen windmolens in Rijnenburg."