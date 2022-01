Sleepbootdagen blijven tóch in Vianen: 'Dit is te belangrijk voor onze Vrijstad'

VIANEN - Sleepbootfans zaten de afgelopen tijd met de handen in het haar: hoe zorgen ze ervoor dat het populaire evenement niet uit Vianen verdwijnt? Het oude organisatieteam hield ermee op, maar opvolgers kwamen er niet. Tenminste, tot nu. Want er is goed nieuws voor liefhebbers van historische boten: de Nationale Sleepbootdagen blijven - door de Vianese Oranjevereniging - gewoon in de Vrijstad.