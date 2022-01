De hulpdiensten rukten gisteren uit met onder meer twee ambulances en een traumahelikopter. De helikopter landde in Park Transwijk. Na medische behandeling ter plaatse is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe hij er nu aan toe is, is onbekend. De politie weet wel dat hij niet in levensgevaar was.