In totaal zijn er nu 196 scholen en schoolsoorten in Nederland die zich 'excellent' mogen noemen volgens de inspectie. In de provincie Utrecht zijn dat er tien, eentje minder dan twee jaar geleden . Van sommige scholen is het predikaat inmiddels weer verlopen en hebben ze het ook niet opnieuw aangevraagd. Met het traject Excellent Scholen wil de inspectie de onderwijskwaliteit in Nederland verbeteren.