ZEIST/VLEUTEN - Een kapster uit Zeist raakte anderhalf jaar geleden zo over haar toeren van de nachtelijke overlast die een restauranteigenaar in haar straat veroorzaakte, dat zij boos op de man afstapte. Dat dit uitdraaide op een gewelddadig incident waarbij zij een ketting rond de nek van de uitbater van het eethuis draaide en zo lang aantrok dat hij in doodsnood raakte en bewustloos raakte, was nooit haar bedoeling geweest, vertelde ze vandaag in de rechtbank.