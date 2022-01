Verder vraagt Soest of er afgesproken kan worden dat er vooral gezinnen in de opvang komen. In 2015 werden in Zeist ook al vluchtelingen opgevangen. Volgens inwoners was er toen flinke overlast, van met name mensen uit wat de overheid 'veilige landen' noemt. "Door de eerdere ervaringen en bijbehorende overlast van een kleine groep veilige landers, maar ook door de nieuwsberichten over Ter Apel, Budel en Overloon is er geen draagvlak voor opvang van deze veilige landers", schrijft Soest aan Zeist.