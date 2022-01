De Utrechter bekende twee weken geleden in de rechtbank dat hij vorig jaar drie maanden lang in cocaïne en heroïne handelde. Hij vertelde ook hoe hij te werk ging. Zo zette hij andere jongens in om de drugs voor hem te bezorgen en had hij verschillende adressen waar hij de drugs bereidde en in kleine hoeveelheden verpakte. Klanten bestelden telefonisch bij hem via een dealerlijn. De drugs werden bezorgd in en rond de stad Utrecht, maar hij had ook klanten in Woerden.