Nieuwe minister bezoekt sportpark Nieuwegein: 'Mooi hoe partijen samenwerken'

Tegen de minister zegt hij: "Sport moet meer in de breedte worden gezien, dus niet alleen de activiteit zelf, maar ook alles wat daar omheen zit." Sport is meer dan een hesje en een voetbal geven aan mensen, zegt hij later. Een van de voorbeelden van sport in de breedte inzetten is een samenwerking tussen sportorganisatie SportID, Sportpark Galecop en de gevangenis in Nieuwegein, in het kader van het Sportakkoord. Hierbij voeren de gevangenen onder andere klusjes uit op het sportpark. "En daarvoor heb je het ministerie van justitie nodig; samenwerking met de verschillende departementen is dus heel belangrijk."