Kabinet beslist over nieuwe versoepelingen, vier miljoenste besmetting verwacht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven maakt vanmiddag bekend hoeveel mensen afgelopen week in Nederland positief zijn getest. Zeker is dat in iets meer dan een maand tijd een miljoen besmettingen aan het licht is gekomen. Het totaal stond gisteren op 3.954.299 positieve tests. Zeker 21.219 mensen is bekend dat ze aan een corona-infectie zijn gestorven. Mensen die zijn genezen of overleden zonder dat het virus bij ze is gevonden tellen niet mee in deze cijfers, waardoor het daadwerkelijke aantal besmettingen zeer waarschijnlijk hoger ligt.