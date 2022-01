De fout werd vanmorgen gemeld door de lokale nieuwssite 0297.nl . Wie van Utrecht naar Amsterdam wil krijgt een route van 41 kilometer geadviseerd die vanaf Maarssen volledig de A2 volgt. De terugweg is beduidend minder efficiënt. Bij afrit Vinkeveen wordt het verkeer naar Loenersloot en Breukelen gestuurd, een route die zeker tien minuten extra reistijd kost en deels door de bebouwde kom voert. De omweg via Hilversum over de A1 en de A27 lijkt dan sneller, maar is ook tien kilometer langer.