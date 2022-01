Veel wegwerkzaamheden in Utrecht: kijk op de kaart waar je in 2022 beter kan omrijden

Toch is het onvermijdelijk dat bewoners iets gaan merken van de werkzaamheden. "We zetten communicatie in om bewoners te informeren en te erkennen dat bewoners en andere stakeholders hinder zullen ondervinden. Ook vragen we hen actief om stil te staan bij hun keuzes: bijvoorbeeld om de fiets in plaats van de auto te nemen, de P+R te gebruiken, buiten de spits reizen of een andere route te nemen."