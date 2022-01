Interrailen in een rolstoel geen makkie, merkt Kris uit Maarssen: 'Geregel kost soms dagen'

Maar het van stad naar stad reizen, meestal per trein, levert veel problemen op, merkte Kris gaandeweg. Je hebt nu eenmaal assistentie nodig om de trein in en uit te komen en dat gaat niet overal even makkelijk: ''Sommige landen doen het heel goed. Er zijn landen waar je direct NS International kan bellen, dat scheelt al, als je dezelfde taal spreekt.'' Maar neem nou Noorwegen. ''Eerst ben je al tijden aan het zoeken naar een nummer en dan kom je op een keuzemenu en dat is in het Noors.'' Dan wordt het dus één grote gok. ''Je hebt geen idee of je in de wacht staat of niet.''