Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, prijst Schutte tegenover het ANP als "alom gewaardeerde vertegenwoordiger van de christelijk-sociale politiek". "We delen nu in het verdriet om zijn heengaan, maar ook in de troost dat hij is Thuisgekomen in het Vaderhuis", aldus Segers. "Namens alle Haagse ChristenUnie-mensen wensen we de familie kracht en troost toe."