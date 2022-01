- Alles mag weer onder voorwaarden open van 05.00 tot 22.00 uur

- In horeca, theater en bioscopen is een vaste zitplaats verplicht

- Ook is het coronatoegangsbewijs verplicht voor horeca, theaters, concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna's en casino's

- Kinderen in primair en voortgezet onderwijs blijven alleen thuis na een positieve test of bij klachten