Vrouw (30) aangerand in fietsenstalling station Utrecht Centraal

De politie probeert te achterhalen wie de man is. In het televisieprogramma Bureau Hengeveld op RTV Utrecht morgen wordt daarom stilgestaan bij het incident in de fietsenstalling. Ook worden er dan bewakingsbeelden getoond van de man. De politie hoopt daarnaast in contact te komen met mensen die de aanranding gezien hebben of de vrouw hebben horen schreeuwen.