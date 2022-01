Politici IJsselstein verbaasd over 'vlucht naar voren' D66 over Rijnenburg

Voor elke gemeente is woningbouw belangrijk, maar IJsselstein is samen met Montfoort de enige gemeente in de provincie die krimpt . Daarom moet er bijgebouwd worden, alleen heeft de gemeente zelf nauwelijks grond om op te bouwen. "De voorzieningen in onze gemeente staan onder druk omdat we krimpen. Dat is zorgelijk", Joeri Eijzenbach van D66 IJsselstein. De partij vindt bouwen in Rijnenburg al langer een goed idee. "Ik zie voor IJsselstein alleen maar voordelen. We kunnen daar 2500 woningen bouwen, het combineren met het groen en duurzaam bouwen."