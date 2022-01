Eindelijk zijn we van het slot: opluchting overheerst, maar lang niet iedereen is blij

Het personeel van Eemlust bezag de persconferentie gisteravond toch nog met enige spanning. "We hebben met zijn vieren gekeken in het restaurant. We wisten dat we open mochten, maar het is toch nog even afwachten hoe precies." Duidelijk werd dat in de horeca zeker beperkingen blijven gelden: afstand houden, verplichte QR-codes en bij het lopen door het restaurant moet het mondkapje op. "We zijn vooral blij dat we open mogen en mensen kunnen ontvangen. Als dat met deze maatregelen moet dan is dat maar zo."